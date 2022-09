Julianne Moore begeistert in transparentem Glitzerkleid

Moores Outfit erinnert an ein Feuerwerk

Die «Still Alice»-Darstellerin erschien in einem transparenten Glitzerkleid mit passendem Umhang. Darunter trug sie einen schwarzen Body. Die funkelnden Pailletten-Applikationen auf Kleid und Umhang erinnerten optisch an ein Feuerwerk. Den Look kombinierte Moore mit auffälligen Ohrringen, einem Armreif und grossen Ringen. Abgerundet wurde das Outfit mit schwarzen Plateau-Heels.