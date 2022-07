Julianne Moore über Tochter Liv: «Pandemie hat uns mehr Zeit gegeben»

«Es war wirklich toll, dass ich mit Liv so viel Zeit verbringen konnte», erzählt sie der «Bild am Sonntag» im Interview. Es sei Livs letztes Jahr vor dem Beginn ihres Studiums gewesen. Als die Schule nur noch über Homeschooling stattgefunden habe, sei dies eine «schlimme» Zeit für ihre Tochter gewesen. Auch ihren Abschluss habe sie nicht mit Freunden feiern können. Dennoch betrachte Moore die Zeit mit ihrer Tochter als Geschenk. «Das hat den Abschied zwar nicht unbedingt leichter gemacht. Aber die Pandemie hat uns mehr Zeit gegeben, uns an den Umstand zu gewöhnen», erklärt die Schauspielerin.