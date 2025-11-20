«Jumanji 3»: Erstes Bild mit Dwayne Johnson, Jack Black und Co.

Am Tag zuvor hatte Johnson bereits ein Video auf Instagram veröffentlicht, in dem er Fans auf dem Studiogelände der Universal Studios überraschte, als er sich auf den Weg zum Set machte. «Ein kleiner Vorgeschmack auf ‹Jumanji 3›, sagte der Schauspieler in dem Video. Der 53–Jährige zeigte sich glücklich darüber, den Film in L.A. drehen zu dürfen. »Es ist so schön, in Los Angeles zu drehen", sagte er. Ich habe seit Ewigkeiten keinen Film mehr in Los Angeles gedreht, daher ist es ein schönes Gefühl, eine Filmproduktion wieder in diese Stadt zu bringen.