«Jumanji: The Next Level» mit «The Rock» feiert Free-TV-Premiere

Bald 30 Jahre ist es her, dass sich der viel zu früh von uns gegangene Robin Williams (1951-2014) im Brettspiel «Jumanji» (1995) verirrte. Die Neuauflage «Jumanji: Willkommen im Dschungel» mit Dwayne «The Rock» Johnson (49) hat noch bei weitem nicht so viele Jahre auf dem Buckel, liegt aber doch schon erstaunliche fünf Jahre zurück. Jetzt, genauer gesagt am 12. März ab 20:15 Uhr in Sat.1, gibt es erstmals auch die Fortsetzung des Kassenschlagers, «The Next Level», im Free-TV zu sehen. Mit leicht veränderter Besetzung und unter dennoch stark veränderten Vorzeichen.