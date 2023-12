Junge Frau bei Taylor-Swift-Konzert gestorben: Todesursache steht fest

Am 17. November kam eine Swift–Anhängerin bei einem Konzert in Rio de Janeiro ums Leben. Ana Clara Benevides starb aufgrund eines Hitzschlags. Das berichten US–Medien nun unter Berufung auf die Associated Press. Die offizielle Todesursache geht demnach aus einem gerichtsmedizinischen Bericht hervor. Die Hitzeeinwirkung habe zu Herz– und Atemstillstand geführt. Bei Benevides seien keine Vorerkrankungen oder Drogenmissbrauch, die zu ihrem Tod hätten führen können, festgestellt worden. Die 23–jährige Psychologie–Studentin brach bei Taylor Swifts Konzert zunächst zusammen und wurde ohnmächtig. Sie wurde medizinisch versorgt und starb später in einem örtlichen Krankenhaus.