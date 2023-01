Jungstar Emilia Flint: Darum setzt sie sich aktiv für das Klima ein

Die aus der «Pfefferkörner»-Reihe bekannte Schauspielerin übernimmt an der Seite von Moderator Ralph Caspers (50) die Schirmherrschaft des «History-Award 2023». Gemeinsam mit dem TV-Sender The History Channel laden sie Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen und Schularten ein, sich in Form eines Videoprojekts mit der Ressource Wasser in Geschichte, Gegenwart und Zukunft auseinanderzusetzen. Die Anmeldung und Teilnahme am Schülerwettbewerb ist unter www.history-award.de möglich. Wie genau ihr Engagement hier aussieht, wie nachhaltig sie selbst ihr Leben gestaltet und was sie von den viel diskutierten Klima-Klebern hält, erzählt Flint im Interview.