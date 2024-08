«Jurassic World 4»: Offizieller Titel und erste Bilder veröffentlicht

In «Jurassic World Rebirth» gibt es demnach nur noch eine begrenzte Anzahl an Dinosauriern, die in speziellen Gebieten leben. Ein Forscherteam soll genetisches Material der verbliebenen Exemplare beschaffen, da das für die Entwicklung eines lebensrettenden Medikaments nötig ist – strandet dann jedoch auf einer geheimnisvollen Insel.