«Jurassic World»: «Bridgerton»-Star Jonathan Bailey in der Hauptrolle?

Die Macher des neuen «Jurassic World»–Films sollen ein Auge auf Jonathan Bailey (35) geworfen haben. Laut «The Hollywood Reporter» ist der Brite im Gespräch für die männliche Hauptrolle. Der neueste Teil des Dinosaurier–Franchise soll im kommenden Jahr, am 2. Juli 2025, in die Kinos kommen. Universal Pictures hatte das Projekt im Februar dieses Jahres via Instagram angekündigt.