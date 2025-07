«Jurassic World: Die Wiedergeburt»-Topstart - doch die Zahlen trügen

Im Vergleich mit Vorgängern enttäuschender Start

«Jurassic World: Die Wiedergeburt» startete deshalb schon am Mittwoch, dem 2. Juli in den US–Kinos. Normalerweise ist der Freitag in den USA der traditionelle Starttag neuer Filme. Das Spektakel hatte also fünf Tage inklusive einem Feiertag Zeit, um auf die 147 Millionen Dollar zu kommen.