Die beiden lernten sich 1991 kennen - und ihre Liebe ist offenbar immer noch so stark wie am Anfang. Der Sänger hatte am Samstag in «Die grosse Schlagerstrandparty 2022 - Es geht wieder los!» im Ersten offenbart, dass er im Herbst seine letzte Sendung haben werde. Und er teilte mit, wie wichtig seine Frau für ihn sei: «Ramona ist für mich das Grösste!» Auch sie bestätigt nun: «Ich liebe ihn über alles und selbstverständlich werde ich immer für ihn da sein und alles dafür tun, dass es ihm gut geht.»