Jürgen Drews: «Ich werde immer der ‹König von Mallorca› bleiben»

Mit «Geil war's ... Danke Jürgen!» erscheint am Freitag auch ein neues Best-of-Album. Darin sind viele Ihrer grössten Hits zu finden. Wie blicken Sie auf Ihre Karriere zurück?

Drews: Das Album «Geil war's ... Danke Jürgen!» ist in der Tat eine Art Best-of-Album. Zusätzlich mit ein paar Bonus-Titeln. Dieses Album ist quasi ein Dankeschön von meinem Label Electrola (Universal) worüber ich mich sehr gefreut habe. Ich blicke sehr gern auf meine Karriere zurück. Bei mir war nie irgendwas geplant. Alles ist immer irgendwie passiert. Und im Rückblick kann ich wirklich sagen: «Es war alles am besten». So heisst im Übrigen auch mein 2015 erschienenes Buch, in dem ich über all das, was mir passiert ist, ausführlich berichte.