Jürgen Drews über seinen 80. Geburtstag: «Kann's kaum glauben»

Jürgen Drews kann es selbst «kaum glauben»: Der selbsternannte «König von Mallorca» feiert am heutigen 2. April seinen 80. Geburtstag – allerdings nicht auf der spanischen Sonneninsel, sondern in den Tiroler Alpen. Auf Instagram zeigte er auf mehrere Fotos, wie er den runden Ehrentag bisher verbracht hat und schrieb gewohnt humorvoll: «80 Jahre!!! Ich kann's kaum glauben, der alte Drews ist jetzt wirklich alt, zumindest was die Zahl angeht.»