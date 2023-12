Jürgen Drews zurück im TV: Das steckt hinter dem Überraschungsauftritt

Jürgen Drews leidet an Nervenkrankheit

Jürgen Drews, der 1976 mit seinem Hit «Ein Bett im Kornfeld» seinen Durchbruch feierte, kündigte im Juli 2022 überraschend das Ende seiner Karriere an. «Da ich in einem Alter bin, in dem andere schon lange Rentner sind, habe ich auch mir gesagt: Irgendwann ist mal gut», erklärte der Sänger in der Show «Die grosse Schlagerstrandparty 2022 – Es geht wieder los!» (Das Erste) von Florian Silbereisen (42). Er wolle sich verabschieden, bevor er zusammenbreche, erklärte der 78–Jährige damals. Der Sänger hatte zuvor öffentlich gemacht, an Polyneuropathie, einer Nervenkrankheit, die die Bewegungsfähigkeit einschränkt, zu leiden. Im Januar nahm Drews ebenfalls in einer Silbereisen–Show Abschied.