Jürgen Hingsen: Leichtathletik-Star soll zum Dschungelcamper werden

Nicht nur sportlichen Ehrgeiz, auch TV–Erfahrung würde er ins Dschungelcamp mitbringen. In den 80ern war er als Moderator des Sportteils im «ZDF–Fernsehgarten» tätig, 2006 nahm er an der RTL–Tanzshow «Let's Dance» teil. Mit seiner Tanzpartnerin Uta Albanese (51) schaffte er es auf den fünften Platz. Auch zeigte sich Hingsen bereits in kleinen Schauspielrollen wie in der Serie «Ein Schloss am Wörthersee».