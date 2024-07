Jürgen Klinsmann: Vom «Schwabenpfeil» zum «Sommermärchen»

Fussballstar Jürgen Klinsmann feiert am 30. Juli seinen 60. Geburtstag. Zur Legende wurde er nicht erst als Trainer (2004–2006) der deutschen Fussballnationalmannschaft rund um die WM 2006 in Deutschland, dem legendären «Sommermärchen». Schon als Spieler war der in Göppingen, Baden–Württemberg, geborene Sohn des Bäckermeisters Siegfried Klinsmann ein Superstar.