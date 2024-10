Jürgen Klopp: Das sagt er zur Kritik an seinem Red-Bull-Job

Jürgen Klopp (57) hat auf die Kritik an seinem neuen Job reagiert. Der 57–Jährige wird ab 2025 «Global Head of Soccer» bei Red Bull. In der deutschen Fanszene stösst das Engagement des Konzerns im Fussball teilweise auf Widerstand, der Vorwurf: Mit sehr viel Geld werde sich der Erfolg gekauft.