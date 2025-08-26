Jürgen Klopp rührt seinen Kumpel Boris Becker zu Tränen

«Ich habe dir meine Karriere zu verdanken», sagte Klopp in Richtung des sichtlich gerührten Preisträgers. Denn erst durch dessen sensationellen Wimbledon–Sieg 1985 im Alter von nur 17 Jahren habe der fast gleichaltrige Klopp erkannt, dass man mit genügend Fleiss alles schaffen kann: «Ich wollte damals nichts mehr als du sein. Ich war genauso alt. Du hast mir gezeigt, dass ich nicht warten muss, bis ich alt genug bin.»