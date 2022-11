«Was wir hier machen, ist eigentlich völlig wahnsinnig», fasst Jürgen Milski (58) im Interview mit spot on news die Herausforderung bei der «TV total Wok-WM» zusammen. Nach sieben Jahren Pause zeigt ProSieben am 12. November eine Neuauflage des Kultevents, in der zahlreiche Prominente in Wok-Pfannen den Eiskanal in Winterberg hinunterstürzen. Milski bildet gemeinsam mit seinen Ballermann-Kollegen Isi Glück (31), Lorenz Büffel (43) und Markus Becker (51) das Mallorca-Team.