Jürgen und Ramona Drews: Was ist das Geheimnis ihrer Liebe?

Auch was der 80–Jährige an seiner Liebsten schätzt, verrät er in dem Interview mit dem Sender. «Ihre Gutmütigkeit. Sie wehrt sich zur rechten Zeit. Gibt mir auch voll einen auf den Hintern», erzählte der Schlagerstar mit einem Schmunzeln. Seine Ehefrau könne zwar resolut sein, «aber hat sich total im Griff und es stimmt immer». Streitigkeiten, die sie auseinanderbringen könnten, gebe es nicht. «Sonst würden wir hier nicht stehen», so Drews.