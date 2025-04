Juristisches Tauziehen: Frau wehrt sich gegen Jay-Zs Verleumdungsklage

In seiner Klageschrift bezeichnet der Rapper die ursprünglichen Vergewaltigungsvorwürfe als wissentlich «falsch» und «böswillig». Die Klage sei «strategisch und taktisch kalkuliert» gewesen, um ihn zu erpressen. Jay–Z gibt an, durch die Klage erhebliche Schäden erlitten zu haben, darunter Rufschädigung sowie finanzielle Verluste für sein Unternehmen Roc Nation in Höhe von über 20 Millionen Dollar.