Justin Baldoni: Er bricht sein Schweigen auf Instagram

Fast drei Monate war der Star aus «Nur noch ein einziges Mal» digital untergetaucht. Jetzt meldet sich Justin Baldoni (41) auf Instagram zurück. Mitten im medienwirksamen Rechtsstreit mit Superstar Blake Lively (37) wegen sexueller Belästigung am Set des gemeinsamen Films «Nur noch ein einziges Mal» hat der Kalifornier seine Pause in den sozialen Medien unterbrochen – für ein Liebesbekenntnis an seine Ehefrau.