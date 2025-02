Justin Baldoni startet Website zum Rechtsstreit mit Blake Lively

Auf 168 Seiten enthält die Zeitleiste Texte, E–Mails und weitere Korrespondenzen in chronologischer Reihenfolge – von denen einige bisher nicht öffentlich gemacht wurden –, um Baldonis Version der Ereignisse darzustellen. Im Dokument wird behauptet, «eine zusammengefasste Darstellung der Abfolge der wichtigsten Ereignisse» zu liefern. Dort wird unter anderem eine angebliche SMS von Reynolds an Baldoni vom Februar 2023 aufgeführt: «Ich freue mich, dass ihr zusammenarbeitet. Ich freue mich, dass Blake ihr kreatives Sparschwein mit jemandem knackt, der so dynamisch ist wie du. Das wird unglaublich. ... Ich verehre dich, Justin.»