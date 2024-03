Justin Bieber: Das Pop-Wunderkind wird 30

Blitzkarriere mit Ushers Unterstützung

Brauns Produzentenkollege Usher (45) nahm Bieber unter seine einflussreichen Fittiche und vermittelte ihm einen Plattenvertrag beim Label Islands Records. Kurz nach der Veröffentlichung einer EP mit dem Titel «My World» im November 2009 war der Junge mit dem komischen Namen bereits zu einem derartigen Phänomen herangewachsen, dass er Barack und Michelle Obama im Weissen Haus Weihnachtslieder vorsingen durfte. Mit seinem Debutalbum «My World 2.0» stürmte er im März 2010 auf Anhieb Platz eins der amerikanischen Billboard–Charts und brachte endgültig einen globalen Bieber–Hype ins Rollen, der sich nicht zuletzt in der Frisurenmode dieser Zeit eindrucksvoll niederschlug. 2011 kam sein Konzertfilm «Never Say Never» in die Kinos, der erst im vergangenen Jahr von «Taylor Swift: The Eras» als erfolgreichster Konzertfilm aller Zeiten abgelöst werden sollte.