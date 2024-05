Justin Bieber feiert Ehefrau Hailey mit neuen Babybauch-Bildern

Mit dem Babybauch verkündeten die Biebers die Schwangerschaft

Am 9. Mai hatten Justin und Hailey Bieber, die seit 2018 verheiratet sind, bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Das Paar teilte diese Neuigkeit mit einem gemeinsamen Instagram–Post, in dem ebenfalls in mehreren Videos Hailey Biebers Babybauch deutlich sichtbar wird. In einer Instagram–Story verriet Hailey Bieber anschliessend ihren Followern zusätzlich, wovon sie kulinarisch derzeit nicht genug bekommen kann: Essiggurke mit Eiersalat und scharfer Sosse.