Justin Bieber: Für dieses milliardenschwere Paar trat er in Indien auf

Ein anderer Clip, den der Sänger gepostet hat, zeigt ihn, wie er seinen Hit «Where Are U Now» singt. In den Aufnahmen hält er einem Fan erneut sein Mikrofon hin. «Let‹s go, let›s go!», hört man Bieber in dem Video zu dem Gast sagen. Ausserdem teilte er unter anderem Aufnahmen, auf denen er «I'm the One» vor einer Gruppe begeisterter weiblicher Gäste singt. Justin Bieber veröffentlichte auch eine Reihe von Schnappschüssen, die ihn hinter den Kulissen des Events zeigen.