Justin Bieber teilt zum Geburtstag seltenes Foto von Baby Jack

Auch Hailey Bieber teilte einige der Fotos in ihrer Instagram–Story. Zu einem Schwarz–Weiss–Bild, das die Biebers am Boden sitzend zeigt – Hailey schmiegt sich dabei an ihren Justin, der seine Arme um sie gelegt hat – schrieb die 28–Jährige: «Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebster.»