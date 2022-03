Justin Bieber über Haileys Blutgerinnsel: «War wirklich beängstigend»

Blutgerinnsel im Kopf

Hailey Bieber musste vor wenigen Tagen aufgrund des medizinischen Notfalls in eine Klinik eingeliefert werden. Sie habe beim Frühstück plötzlich «schlaganfallähnliche Symptome» gehabt, wie die 25-Jährige selbst später in einer Instagram-Story erklärte und kam deshalb ins Krankenhaus. «Sie stellten fest, dass ich ein sehr kleines Blutgerinnsel in meinem Gehirn hatte, das einen leichten Sauerstoffmangel verursachte», hiess es in ihrem Statement.