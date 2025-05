Justin Bieber: Überraschender Live-Auftritt mit SZA

Mitten in turbulente Zeiten platzte Justin Bieber (31) überraschend in ein Konzert von SZA (35) in Los Angeles hinein. Der «Peaches»–Sänger gesellte sich spontan zu der R&B–Künstlerin auf die Bühne, um gemeinsam ihren «Snooze»–Remix zu performen. Videos des Auftritts breiteten sich schnell in den sozialen Medien aus. Beide wirkten auf den Aufnahmen sehr vertraut, Bieber lachte mehrfach und hatte sichtlich Spass an seiner Performance. SZA und Justin Bieber gelten seit vielen Jahren als eng befreundet.