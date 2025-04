Justin Bieber und seine Wut auf Paparazzi

Bieber widerspricht Gerüchten um Eheprobleme

Via Social Media lässt Bieber in letzter Zeit vermehrt in seine Welt blicken. Seine Posts und Auftritte, etwa zuletzt feiernd beim Coachella–Festival, haben in den letzten Monaten zahlreiche Gerüchte ausgelöst, dass es dem Popstar psychisch nicht gut gehen könnte, er womöglich Drogen nehmen würde und die Ehe mit seiner Ehefrau Hailey Bieber (28) in Gefahr sei. Letzterem widersprach Bieber erst am Donnerstag (24. April). Er schrieb unter anderem: «Ehrlich, wenn ich ihr wäre, wäre es schwer, nicht eifersüchtig zu sein, wenn ich sehe, wie Hailey und ich steil gehen.»