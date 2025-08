Justin Bieber veröffentlicht Musikvideo mit Hailey und Sohn Jack

Das in Schwarz–Weiss gehaltene Video zeigt Justin Bieber, seine Ehefrau Hailey und ihren Sohn auf einer Jacht, im Meer oder am Strand. Begleitet wird das Ganze von Szenen, in denen der Sänger singt, tanzt und surft. Es ist nicht das erste Mal, dass das Paar seinen Sohn zeigt. Schon auf Instagram gaben Hailey und Justin Bieber Einblicke in ihren Familienalltag. Das Gesicht ihres Kindes bleibt jedoch immer verborgen, so auch in diesem Musikvideo.