Emotionaler Post zum Vatertag

Justin Biebers Mama meint: «Du wirst der beste Papa aller Zeiten sein»

Noch ist Justin Bieber kein Vater, doch in wenigen Monaten soll sein erstes Kind zur Welt kommen. Seine Mutter Pattie Mallette kann das offenbar kaum abwarten. Sie machte ihrem berühmten Sohn via Instagram am amerikanischen Vatertag Mut für die neue Aufgabe.