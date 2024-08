Justin Biebers Song «Baby» knackt Milliardenmarke auf Spotify

Bisher war Justin Bieber mit vier Songs vertreten: «Stay» mit The Kid Laroi (3,223 Milliarden Streams), «Love Yourself» (2,491 Milliarden), «Let Me Love You» mit DJ Snake (2,214 Milliarden) und «Sorry» (2,154 Milliarden). Unangefochten auf Platz eins der Liste ist «Blinding Lights» von The Weeknd mit 4,411 Milliarden Streams.