Justin Theroux verrät Details zu Rolle in «Der Teufel trägt Prada 2»

Neben Hathaway und Streep kehren auch die übrigen beiden Hauptdarsteller des Originals von 2006 zurück: Emily Blunt (42) ist wieder als Emily Charlton dabei, Stanley Tucci (65) als Nigel. Im Zentrum der Handlung steht Miranda Priestly. Sie muss sich diesmal dem Niedergang des Printgeschäfts stellen. Daneben muss sie sich mit ihrer ehemaligen Assistentin Emily Charlton auseinandersetzen, die inzwischen eine Führungsposition in einer Luxus–Werbeagentur innehat.