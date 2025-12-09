Justin Theroux wird erstmals Vater: Ehefrau Nicole ist schwanger

Schlechte Erfahrungen mit öffentlicher Beziehung

Theroux hielt seine Beziehung zu Bloom lange aus dem Rampenlicht heraus – bis er im Mai 2023 in einem Interview mit «Esquire» zum ersten Mal offen über seine Romanze sprach. Er erklärte im Interview, dass er seine Beziehungen lieber privat halte. «Nachdem ich eine öffentliche Beziehung hatte, macht es viel mehr Spass, keine öffentliche Beziehung zu haben.»