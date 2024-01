Justin Timberlake bestätigt: *NSYNC waren gemeinsam im Studio

«Das hat Spass gemacht», erzählte er über die Aufnahmen zu «Better Place» mit JC Chasez (47), Lance Bass (44), Joey Fatone (47) und Chris Kirkpatrick (52). «Es ist irgendwie verrückt, dass so vieles genau da weitergeht, wo es aufgehört hat, was die Chemie angeht.» Neue *NSYNC–Musik könnte also vielleicht bald erscheinen, in Bezug auf eine von vielen Fans ersehnte Reunion–Tour mit allen Mitgliedern sieht es aber zumindest in der näheren Zukunft eher schlecht aus.