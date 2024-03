Justin Timberlake: Ein Comeback ohne Höhepunkte

Vier lange Jahre habe er an «Everything I Thought I Was» gearbeitet, verriet Timberlake im Vorfeld bei Auftritten in diversen Talk–Shows. Dabei habe er gemeinsam mit mehreren Produzenten fast 100 Songs entwickelt, von denen es am Ende nur die 18 besten auf das Album geschafft hätten. Eine Aussage, die beim ersten Hören des so vielversprechend angepriesenen Comeback–Werkes dann doch ein wenig verwundert. Ein wirklich grosser Wurf, der über das bereits ziemlich uninspirierte Vorgängeralbum hinweggetröstet und den Sänger in frühere Höhen zurückkatapultiert hätte, ist Justin Timberlake mit seiner neuen Platte leider nicht gelungen.