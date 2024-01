Justin Timberlake: Neues Album erscheint schon im März

Um seine neue Musik zu promoten, hat sich Timberlake ein straffes Programm auferlegt. So ist der Musiker am Donnerstagabend (US–Zeit) in Jimmy Fallons (49) «Tonight Show» zu Gast, und wird am Wochenende in der legendären Comedy–Sendung «Saturday Night Live» auftreten. Zudem wird er am 31. Januar ein kostenloses Konzert in New York City spielen.