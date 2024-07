Nach Verhaftung

Justin Timberlake: Sein Mugshot wird als Kunstwerk ausgestellt

Die Verhaftung von Popstar Justin Timberlake hält Einzug in die Kunst. Nachdem sein Mugshot im Juni durch die Medien ging, ist es nun als Kunstwerk in einer Galerie in den New Yorker Hamptons zu bewundern – und auch käuflich.