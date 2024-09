Justin Timberlake siegt vor Gericht nach Trunkenheitsanklage

Er ist wieder in der Spur: Fast drei Monate nachdem Justin Timberlake am 18. Juni wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet wurde, hat er am Mittwoch, 11. September, einen Deal mit dem Richter gemacht. In seinem DWI–Fall (driving while intoxicated, dt. Fahren im betrunkenen Zustand) soll er laut «TMZ» eine Vereinbarung getroffen haben, die weder Trunkenheit am Steuer noch eine Straftat beinhaltet.