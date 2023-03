Justin Timberlake: Süsse Geburtstagsgrüsse für Ehefrau Jessica Biel

Timberlake sei froh, «dass du geboren wurdest, meine Liebste», erklärt er weiter. «Und ich bin so glücklich, dass du dich entschieden hast, diese Sache namens Leben mit mir zu teilen. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück.» Dazu veröffentlichte der Musiker zahlreiche Fotos aus dem Familienalbum. Seine Frau ist dabei lässig gekleidet in den Weinbergen, aber auch glamourös in einer Abendrobe zu sehen. Pärchen-Fotos zeigen die beiden unter anderem auf dem Golfplatz oder auf einem Event.