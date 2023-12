Justin Timberlake und mehr: Star-Auflauf in Las Vegas

Timberlakes zweiter Auftritt 2023

Besonders der Auftritt von Justin Timberlake im Theater des Mega–Resorts sorgt in den US–Medien für Schlagzeilen. Es war erst sein zweiter Live–Auftritt in diesem Jahr, wie «TMZ» berichtete. Im November war er ebenfalls bei einer privaten Veranstaltung zu Gast– der jährlichen Investmentkonferenz von Baron Capital, die im Metropolitan Opera House im Lincoln Center in New York City stattfand. Mit Spannung wurde erwartet, ob er sich zu den Enthüllungen seiner Ex–Freundin Britney Spears (42) äussert. Tatsächlich werten Medien wie «People» einen kleinen Kommentar des Sängers während des Konzertes als Hinweis: «Keine Respektlosigkeit», sagte er in einem auf TikTok geposteten Fanvideo, bevor er den Song «Cry Me a River» aufführte. In diesem Song geht es um Untreue, und es wird vermutet, dass er von der einstigen Promi–Beziehung handelt.