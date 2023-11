Justin Timberlake und *NSYNC: Gemeinsam auf dem roten Teppich

*NSYNC–Kollege steht hinter Timberlake

Seitdem wird unter anderem auf Social Media kontrovers über Timberlake diskutiert. *NSYCN–Kollege Lance Bass stand seinem Bandkumpanen im Gespräch mit «TMZ» bei und sagte: «Ich meine, jeder hat seine eigene Meinung. Ich habe nur das Gefühl, dass die Welt gerade so voller Hass ist, dass wir uns ein bisschen in Vergebung üben müssen.» Weiter heisst es: «Britney hat es getan. Also sollten wir uns ein Beispiel an ihr nehmen.»