Justin Timberlake verkauft Rechte an seinen Songs

Justin Timberlake (41) hat die gesamten Rechte an seinen Songs an das Unternehmen Hipgnosis verkauft. Das gab die Firma am vergangenen Donnerstag in einer Mitteilung bekannt. Der Musikkatalog soll dabei rund 200 Songs umfassen, die der Sänger geschrieben oder an denen er mitgeschrieben hat, darunter Timberlakes Hits «SexyBack», «Can't Stop the Feeling» und «Mirrors.»