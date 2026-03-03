Justin Timberlake will Veröffentlichung von Bodycam-Video verhindern

Justin Timberlake bekannte sich des Fahrens unter Alkoholeinfluss schuldig

Der Popstar war am 18. Juni 2024 nach Verlassen des «American Hotels» in Sag Harbor, New York, festgenommen worden. Ihm wurden zunächst Trunkenheit am Steuer, das Überfahren eines Stoppschilds und das Verlassen der Fahrspur vorgeworfen. Der Sänger bekannt sich am 13. Juli 2024 im Rahmen eines Deals schuldig, unter Alkoholeinfluss mit dem Auto gefahren zu sein, wofür es eine geringere Strafe als für Trunkenheit am Steuer gibt. Ein Richter verurteilte den Musiker zu 25 Stunden gemeinnütziger Arbeit und einer Geldstrafe von 500 US–Dollar. Zusätzlich durfte Timberlake 90 Tage lang kein Auto im Bundesstaat New York fahren.