Justin Timberlake wurde in New York festgenommen

US–Konzerte stehen an

Wie «TMZ» von seinen Quellen erfahren haben will, soll Timberlake nach einem Abendessen mit Freunden in einem Hotel in Sag Harbor in sein Auto gestiegen und losgefahren sein, als die Beamten ihn kurze Zeit später anhielten. Der Sänger hat laut Tourplan seiner «The Forget Tomorrow World Tour» am 21. und 22. Juni zwei Konzerte in Chicago, kommende Woche stehen unter anderem zwei Auftritte in New York City am 25. und 26. Juni an.