Justin Timberlakes Anwalt: Sänger war bei Verhaftung «nicht betrunken»

Nur wenige Wochen nach dem Start seiner «The Forget Tomorrow World Tour» wurde der einstige Boygroup–Star Justin Timberlake (43) am 18. Juni in der Nähe von New York festgenommen und fand sich schliesslich auf einem der berüchtigten «Mug Shots» wieder – das obligatorische Foto der Polizeibehörden, das immer auch veröffentlicht wird. Am 26.Juli drängte sein Anwalt Edward Burke Jr. auf die Einstellung des Verfahrens. Der Sänger habe nicht betrunken am Steuer gesessen und hätte demnach auch gar nicht verhaftet werden dürfen.