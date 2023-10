Justin und Hailey Bieber: Familie Feuerstein lässt grüssen

Paris Hilton (42) nutzte den Abend der Casamigos–Party für einen besonderen Look: Ihr Kostüm erinnerte an das berühmte knallblaue Stewardess–Outfit von Britney Spears (41) aus dem Musikvideo zu ihrem Hit «Toxic». Auch andere Stars liessen sich auf der Party von bekannten Persönlichkeiten inspirieren: Rande Gerber und seine Frau Cindy Crawford (57) verwandelten sich in Danny und Sandy aus «Grease». Megan Fox (37) und Machine Gun Kelly (33) beeindruckten in Kostümen, die von «Kill Bill» inspiriert waren. Schauspieler Austin Butler (32) trat als Andy Warhol (1928–1987) auf und seine Partnerin Kaia Gerber (22) als dessen Muse Edie Sedgwick (1943–1971)