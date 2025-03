Justin und Hailey Bieber: Paar soll die USA verlassen wollen

Justin Bieber (31) und seine Frau Hailey (28) sollen genug von dem Leben in den USA haben. Laut eines Berichts von «The U.S. Sun» sucht das Paar aktiv nach Luxusimmobilien in Europa, um dem «Wahnsinn» in den Vereinigten Staaten zu entfliehen. Angeblich wollen die Eheleute damit dem Medienrummel rund um ihre Personen entkommen.