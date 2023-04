Justin Welby: Das ist der wichtigste Mann bei der Krönung von Charles

Tochter stirbt bei Autounfall

Justin Welby besuchte, wie unter anderem auch Prinz William und Prinz Harry, das Eton College. Später war er am Trinity College in Cambridge. Er schloss sein Studium 1978 mit einem Bachelor of Arts in Geschichte und Recht ab. In Cambridge soll er auch zu einer tiefen Religiosität gefunden haben. Dennoch machte Welby zunächst Karriere in der Wirtschaft. Er arbeitete elf Jahre in der Ölindustrie, auch in leitender Position. Erst 1989 folgte er seiner Berufung.