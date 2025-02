Jutta Kammann kehrt nochmal zu «In aller Freundschaft» zurück

Nachdem sie die Anfrage bekommen habe, habe sie sehr gerne zugesagt, berichtet die Schauspielerin, die im März ihren 81. Geburtstag feiert. «Bei einer Episodenrolle ist es meistens so, dass man sie noch kurzfristig umbesetzen kann. Wird aber etwas für die ehemalige Oberschwester Ingrid geschrieben, muss die Produktion sicher sein, dass ich es auch spiele. So haben sie schon, bevor es das Drehbuch gab, gefragt, ob ich Lust und Zeit habe.» Dieses Mal sei es ihr allerdings schwerer als früher gefallen, ihren Text zu lernen: «Der Körper verlangt schon seinen Tribut. Ich habe diesmal für die Rolle richtig pauken müssen.» Trotzdem sei am Set alles gut gelaufen und der Dreh sei auch schneller abgeschlossen gewesen, als geplant.